Nach einem erfolgreichen "YoungArtFestival" in Wartberg und einem großartigen Chor- und Orchesterkonzert in der Pfarrkirche Reichenthal taucht "pro musica" unter der Leitung von Helmut Wagner diesen Samstag in die Pop-, Film- und Musicalwelt ein. Gemeinsam mit dem Gymnasiumchor Freistadt sowie vielen Gästen steigt in der Messehalle eine spektakuläre Show, die alle Geschmäcker und Altersgruppen bedienen soll.