Windpark im Stiftinger Forst: Projekt für zehn Räder im Unteren Mühlviertel

Was Erbprinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha beim Festakt zum 200-Jahr-Jubiläum des Erwerbs von Schloss Greinburg bereits Anfang August angedeutet hat, wurde nun bei zwei Informationsabenden in Königswiesen und St. Georgen am Walde erstmals im Detail vorgestellt: ein Windkraft-Projekt im Unteren Mühlviertel. "Meine Familie bewirtschaftet die Wälder hier seit genau 200 Jahren. Das passiert nachhaltig und mit Verantwortung", so Erbprinz Hubertus.