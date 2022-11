Windpark an Staatsgrenze als Antwort auf Temelin-Ausbau

"Hören wir uns an, wo der Wind bläst!" Das dachten sich am Donnerstagabend jene etwa 150 Besucher, die zum ersten Info-Abend der Windenergie Sandl in den randvollen Saal des Gasthauses Fleischbauer gekommen waren. Die Stimmung war durchwegs von Wohlwollen gegenüber dem Projekt gekennzeichnet.