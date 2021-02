"Genug ist genug. Unsere Lehrlinge müssen sich endlich wieder weiterbilden. Sie brauchen eine Herausforderung, die sie so richtig motiviert", dachte sich der Gutauer Wirt Edi Priemetshofer und trug seinen beiden Kochlehrlingen auf, sich ein Drei-Gänge-Menü zum Abholen auszudenken. Das "Lehrlingskochen" kam bei den Gästen so gut an, dass die fertigen Portionen am Ende verlost werden mussten.