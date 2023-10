Wie "Friedrich" das Perger Stadtzentrum belebt

Das Wohn- und Geschäftscenter "Friedrich" in der Linzer Straße umfasst 27 Wohnungen und vier Geschäftsflächen.

Mit einer Reminiszenz an ihren Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen möchte die Raiffeisenbank Perg das Stadtzentrum der Bezirkshauptstadt. Auf dem Areal des ehemaligen Kinos sowie zweier Nachbarhäuser entsteht in den kommenden eineinhalb Jahren ein Wohn- und Geschäftscenter das den Namen "Friedrich" trägt. Am Freitagnachmittag wurde der symbolische Spatenstich für dieses Projekt gesetzt. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.