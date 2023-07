Wie ein gesunder Wald unser Trinkwasser schützen kann

In einer kleinen Schneise am unteren Ende eines bewaldeten Nordhanges markieren zwei blaue Pflöcke jene Stelle, an der einige Meter unter der Erde ein Gutteil des Trinkwassers für die 2900 Einwohner von Bad Zell gefasst wird. Es ist eine von acht Quellenfassungen, die sich im 25 Hektar großen Schutzgebiet Ellerberg befinden. 280 Kubikmeter pro Tag werden von der öffentlichen Wasserversorgung in Bad Zell bereitgestellt.