Blasmusik-Herz, was willst du mehr: Zackige Marschmusik, exakt ausgeführte Parade- und Wendemanöver sowie kreative Show-Elemente machten am Samstag das Bezirksmusikfest des OÖ Blasmusikverbandes (OÖBV) Freistadt in Bad Zell zu einem Fest der Volkskultur. Die 29 teilnehmenden Musikkapellen – 26 aus dem Bezirks Freistadt sowie drei Gastkapellen – mit insgesamt rund 1200 marschierenden Teilnehmern begeisterten sowohl Zuschauer als auch Wertungsrichter.