Wenig Abstand, wenige Masken, wenig Tumult

Ohne viel Aufregung ging die Premiere der als Spaziergang titulierten Demostration gegen „den Corona-Wahnsinn“ in Rohrbach über die Straßen-Bühne. Mehr als 250 Teilnehmer fanden sich am Montag gegen 17 Uhr an der Rohrbacher Haiderkreuzung ein, um zum Stadtplatz zu marschieren.