Wasserversorgung kann mit Wachstum im Ort bald nicht mehr Schritt halten

Es ist vielleicht ein Luxusproblem und auch kein unmittelbares, aber die dynamische Siedlungstätigkeit könnte die Wasserversorgung im Gramastettner Ortszentrum bald an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. "Wenn das Wachstum in der Gemeinde im gewünschten Ausmaß so weitergeht, kommt die Wassergenossenschaft Gramastetten an ihre Grenzen", sagt der Obmann Franziskus Zeilinger.