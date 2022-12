Warum Liebenau an die Zukunft des Skisports glaubt

Ein neues Wintersport-Kapitel wird in diesen Tagen in der Wintersportarena Liebenau aufgeschlagen. Rund zwei Millionen Euro wurden in die Errichtung eines neuen Gastrogebäudes, den Neubau des Kassenhauses und die Modernisierung der Beschneiungsanlage investiert. Ein Projekt, das den Verein gefordert hat wie noch nie, sagt Geschäftsführer Andreas Hennerbichler: „Es ist unglaublich, was unsere Mitglieder geleistet haben.