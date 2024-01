Walter Röhrl: "Das Mühlviertel ist wie für mich prädestiniert"

Walter Röhrl vor dem Hotel Freigold in Freistadt.

Rallye-Legende und Doppelweltmeister Walter Röhrl stattete am Wochenende der Jännerrallye einen Besuch ab, machte dabei in seiner Rolle als Markenbotschafter für Porsche aber auch Werbung in eigener Sache. Denn von 16. bis 19. Mai wird Röhrl für die "Iconic Car Days" im Hotel Freigold ins Mühlviertel zurückkehren und mit bis zu 60 passionierten 911er-Fahrern die schönsten Strecken des Mühlviertels erkunden.