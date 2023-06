Der Alpenblick am Sulzberg in Ulrichsberg ist momentan für Besucher gesperrt. "Zwar ist der Holzturm noch solide, einige Spuren der Zeit merkt man aber den Holzteilen teilweise schon recht stark an", hieß es schon im September des Vorjahres in der OÖN-Reihe über die Aussichtspunkte des Mühlviertels.