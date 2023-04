Vom guten Leben unter Obstbäumen

Die Optik ist wichtiger geworden als der Geschmack. Diesen Eindruck hat man als Konsument mitunter beim Obsteinkauf im Supermarkt. Der Bezug zur Herkunft scheint verloren gegangen zu sein. Dem wollen Eva und Norbert Eder vom Pankrazhofer in Tragwein entgegenwirken. "Wir kommen immer mehr drauf, wie wichtig es ist, den Menschen zu erklären, was wir tun", sind sich die mehrfach preisgekrönten Bio-Produzenten von Most, Fruchtsaft, Essig und Senf einig.