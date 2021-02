Verkehr bei S10-Anschlussstelle hat um 50 Prozent zugenommen

Während in Oberösterreich der Straßenverkehr durchschnittlich jedes Jahr um 1,5 Prozent zunimmt, gibt es auf dem Landesstraßennetz entlang der S10 eine doppelt so große Zunahme. Vor allem rund um die Anschlussstelle Unterweitersdorf ist der Kreisverkehr S10/B124 mit 19600 Fahrzeugen täglich (Stand: 2019) an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Im Jahr 2005 lag die Verkehrsdichte noch bei 13.000 Fahrzeugen pro Werktag.