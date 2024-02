Überbleibsel vieler Aufgriffe: Wohin mit den herrenlosen Schlepper-Autos?

Aufgehalten in Rohrbach, steht dieser Kleintransporter seit dem vergangenen Herbst am Parkplatz beim Poeschlteich.

Einen ruhigen Herbst hatten die Mühlviertler Polizisten im vergangenen Jahr wahrlich nicht. Es verging fast kein Tag ohne Schlepperaufgriffe. Anfang Oktober etwa lief rund um Rohrbach-Berg eine intensive Suchaktion nach vier Männern, die beobachtet wurden, wie sie fluchtartig ein Auto verlassen haben. Auch in Zwettl an der Rodl sind fast zeitgleich 26 Flüchtlinge von der Polizei entdeckt worden. Auffällig war an diesem Tag ein Kleinlastwagen mit blauem Planenaufbau. Dieser steht noch immer mit