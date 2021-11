In der Greiner Bucht entsteht gerade ein einzigartiges Projekt des in der Schweiz beim Forschungsinstitut CERN arbeitenden Greiner Physikers Werner Riegler. Entlang von Donaukai und Radweg zwischen der Donaubrücke und der Mündung des Greinerbachs wird unser Sonnensystem maßstabsgetreu in Größe und Entfernung nachgebaut. Der Planetenweg bietet somit eine gute Einschätzung über die Dimensionen eines kleinen Teils unserer Galaxie.