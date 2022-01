Trotz Winterarbeitslosigkeit: Im Bezirk Rohrbach herrscht Vollbeschäftigung

Bei 2,9 Prozent lag die Arbeitslosenquote Ende Dezember im Bezirk Rohrbach. Als einziger Bezirk in Oberösterreich verzeichnete Rohrbach damit eine Arbeitslosenrate unter drei Prozent. Landesweit beträgt die Quote im Vergleich 5,5 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt, heißt das: Derzeit sind im Bezirk Rohrbach 728 Personen arbeitslos, davon 262 Frauen und 466 Männer.