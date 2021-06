Tierheim rettete 357 Kaninchen und 66 Meerschweinchen bei Großeinsatz

Karin und Tamara Binder von der Tierschutzstelle Freistadt ist in den vergangenen 14 Jahren, in denen sie für Tiere tätig sind, schon vieles untergekommen. Was sie aber am Mittwoch vor einer Woche erlebten, ging auch den erfahrenen Tierpflegerinnen an die Nieren: eine behördlich angeordnete Abnahme von 66 Meerschweinchen und 357 Kaninchen von einer Züchterin im Bezirk Urfahr-Umgebung.