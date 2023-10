The Voice of Germany: Nanas Weg aus dem Mühlviertel ins Fernsehen

Musik war schon immer ein wichtiger Teil im Leben der Altenfeldnerin Tatjana "Nana" Falkner. Auch in die Stadt hat es sie eigentlich seit ihrer frühen Jugend schon gezogen. Nun hat es die in Wien lebende Mühlviertlerin in die Fernsehshow "The Voice of Germany" geschafft. Hier will sie in der Branche auf sich aufmerksam machen. Denn trotz Talent und Mega-Stimme ist der ganz große Durchbruch als Solomusikerin bisher noch ein Traum.