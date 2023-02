Temporärer "30er" vor Schulen gilt erst ab dem Vormittag

Um den Straßenverkehr im Zugangsbereich von Volks- und Musikschule einzubremsen, wurde auf der Landesstraße beim Kirchenberg in St. Georgen auf einer Länge von etwa 200 Metern ein 30-km/h-Tempolimit erlassen. Der Haken daran: Diese Geschwindigkeitsbeschränkung gilt nur von 10 bis 20 Uhr und somit nicht in der Früh, wenn die Volksschulkinder in der Hauptverkehrszeit zum Unterricht strömen.