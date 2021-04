Im August 1925 lösten rastende Störche in Perg einen Menschenauflauf aus, der sogar zwei Linzer Tageszeitungen eine Meldung wert war. Auch in den vergangenen Tagen verbreitete sich in Windeseile die Nachricht in der Stadt, dass auf einem Sendemast beim Bahnhof ein Storchenpaar mit dem Bau eines Horstes begonnen hat. Sogar mit der Familiengründung scheinen es die Vögel ernst zu meinen, wie am Wochenende beobachtet wurde.