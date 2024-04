Stimmung in Pergs Wirtschaft ist "dunkelgelb": Wie sich Betriebe in der Krise neu aufstellen

Die Energiekosten und die Löhne sind in einer Weise gestiegen, wie wir das noch nie erlebt haben." Das Eingangsstatement von Synthesa-Chef Paul und Gastgeber Lassacher nahm vieles von dem vorweg, was den diesjährigen Wirtschaftsempfang der WKO Perg in der Synthesa-Arena prägen sollte. Es seien keine einfachen Zeiten für die Unternehmen im Bezirks Perg, sagte die neue WKO-Bezirksobfrau Eveline Grabmann: "Der Wirtschaftsstandort Europa befindet sich in einer Umbruchsphase.