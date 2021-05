Nach neun Jahren an der Spitze von Steyregg und insgesamt 18 Jahren in der Gemeindepolitik verabschiedet sich Johann Würzburger im Herbst als Bürgermeister von Steyregg. Er wird am 26. September nicht mehr für das Amt kandidieren. "Ich bin jetzt 58 Jahre alt und will mich beruflich noch einmal anderen Interessen widmen", begründete Würzburger seinen Schritt, sich aus der aktiven Kommunalpolitik zurückzuziehen. Die Nachfolgefrage ist bereits beantwortet. David Lackner (46) wird Würzburger an der