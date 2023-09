Stationsgebäude war Sommersitz Josef Stowassers

Die Zeile "Lest im Mühlviertel, 18. August 1893" im Vorwort eines Wörterbuches war heuer für den Verein "Kunst Kultur in Kefermarkt" sehr herausfordernd. Denn im erwähnten Dorf Lest hatte der bedeutende Sprachwissenschafter und von 1882 bis 1885 im Gymnasium Freistadt unterrichtende Professor Josef Maria Stowasser sein bis heute im gesamten deutschsprachigen Raum verwendetes "Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch" vollendet.