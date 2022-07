Um den Autoverkehr in Wohnsiedlungen einzubremsen, wurden in der Vergangenheit oft Rufe nach der Verordnung von Wohnstraßen laut. In Perg ist die Stadtgemeinde derzeit aber dabei, alle im Gemeindegebiet vorhandenen Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen umzuwandeln. Diese Maßnahme sei wohlüberlegt und fachlich fundiert, reagierte gestern der zuständige Stadtrat Andreas Gierer (FP) auf zuletzt beim Stadtamt eingegangene Kritik von Bewohnerinnen und Bewohnern.