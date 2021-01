Das ehemalige Areal der Speditionsfirma Petschl in der Machlandstraße ist derzeit der Hotspot im Perger Wohnbau. Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Reihenhausprojekte mit insgesamt mehr als 200 Wohneinheiten werden am Westufer der Naarn einen neuen Stadtteil entstehen lassen. Da die überwiegende Anzahl der künftigen Bewohner aus jungen Familien bestehen wird, rückt nun ein Ausbau des Seyrpark-Geländes als Spiel- und Freizeitfläche in das Zentrum der politischen Diskussion.