Sommerferien in der Urgeschichte: Leben wie Kelten

Lehmhütte mit Ziegenstall statt Ferienresort mit Meerblick. Für sieben Erwachsene und sechs Kinder wurde das Freilichtmuseum Keltendorf vergangene Woche zum Lebensmittelpunkt mit Essen vom Kohlefeuer sowie Experimenten in alten Handwerkstechniken. Auch geschlafen wurde in den nach prähistorischen Vorbildern aufgebauten Hütten des Freilichtmuseums im Machland.

Für die Teilnehmer ist das nichts Ungewöhnliches. Viele von ihnen sind so etwas wie Stammgäste beim Projekt "Prunkwagen und Hirsebrei", in dem versucht wird, so zu leben wie unsere Vorfahren vor 2700 Jahren. "Es tut gut, einmal aus unserer digitalisierten Welt auszubrechen und das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu leben", sagt Tanja Trausmuth. Dazu gehört auch, dass die Zubereitung des Essens deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als in einer voll ausgestatteten Küche. Denn gekocht wird in Keramiktöpfen über Kohlefeuer: Linseneintopf, Fladenbrot und Gemüsesuppe dominieren den Speiseplan. Zum Abschluss gab es am Samstag Pizza mit keltischen Zutaten: Zwiebel, Speck, Petersilie – aber keine Paradeiser. Die brachte schließlich erst Christoph Kolumbus nach Europa.

In ihrem Zivilberuf sind die Teilnehmer des Keltencamps Historiker, Lehrer, Chemiker, Sportwissenschafter oder Instrumentenbauer. "Man braucht ja auch eine ganze Menge an Fertigkeiten hier", sagt Helga Rösel-Mautendorfer, die inzwischen den neunten Sommer in Folge im Keltendorf verbringt. Hier stehen andere Fertigkeiten im Zentrum: Während die kleine Nora sich mit ihrer Mama Sonja am Töpfern versucht, macht sich Papa Thomas daran, eine Gürtelschale aus Bronze anzufertigen.

Auch das Gewand ist selbstgemacht – bis hin zu den Schuhen: "Ich habe mir im Vorjahr Sandalen gemacht. Aber auch die Holzschuhe, die wir bei Schlechtwetter tragen, sind eigentlich recht bequem, wenn man dazu Wollsocken anhat", kann sich Sonja über mangelnden Tragekomfort nicht beschweren.

Während ihres Aufenthalts im Freilichtmuseum treffen die Experten für alte Handwerkstechniken immer wieder auf interessierte Besucherinnen und Besucher. Etwa auf Irene Steinberger-Rihl und ihre Familie: "Wir waren bereits am Montag dabei und haben beim Filzen mit Hand angelegt. Meiner Tochter hat es so gut gefallen, dass wir ein zweites Mal hierher gefahren sind", sagt die Mostviertlerin aus Neustadtl. Auch Besuchergruppen waren von der Fingerfertigkeit der Männer und Frauen fasziniert. Tanja Trausmuth: "Am Mittwoch war ein Bus mit Pensionisten da. Die konnten es fast nicht glauben, dass es heutzutage noch jemanden gibt, der das kann und gerne macht."

