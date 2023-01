Nach Hochficht und Sternstein öffnen dieser Tage auch kleinere Skigebiete ihre Lifte. So hat nach dem Kinderland auch der Schlepplift am Hansberg wieder geöffnet. "Wir haben schon viele Schulklassen zu Besuch, und die Pisten sind gut in Schuss", sagt Betriebsleiter Josef Ehrenmüller auf OÖN-Anfrage.