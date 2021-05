Am 15. Oktober 1921 kamen zum ersten Mal Schülerinnen in das Schloss, das von der letzten, kinderlosen Besitzerin Zenaide Hirsch-Gereuth zur Bildungsstätte für verarmte Adelstöchter bestimmt worden war. Sie verfügte durch Stiftung an das Kronland Österreich den Auftrag, dort sofort nach ihrem Ableben (am 6. 8. 1909 in Paris) eine Ackerbau-Akademie für Kinder adeliger Familien Oberösterreichs und Bayerns zu gründen. Nach anfänglichem Hadern setzte man den Willen der Verstorbenen doch um.