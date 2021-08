Ein Jahrhundert Kirchenwirt Fraundorfer in Klam 1. In Zeiten, in denen Gastrobetriebe manchmal binnen weniger Jahre mehrmals die Besitzer oder Pächter wechseln, ist diese Beständigkeit schon außergewöhnlich. Das stattliche Gebäude mitten im Ortskern wurde in seiner langen Geschichte schon als Bauernhof, Poststation und Bäckerei genutzt. Und eben als Gasthaus. Seit genau 100 Jahren führt die Familie Fraundorfer den Kirchenwirt.