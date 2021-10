Sechs Fragen an die Perger Bürgermeister-Kandidaten

1. Warum sind Sie der bessere Stadtchef? Anton Froschauer: Weil ich mit Herzblut und Leidenschaft die Aufgaben, die mit diesem Amt verbunden sind, bewältige, für die Menschen in unserer Stadt. In Zeiten wie diesen braucht es Erfahrung, eine klare Linie und Verlässlichkeit. Andreas Köstinger: Der Stadt Perg würde in gewissen Angelegenheiten ein Perspektivenwechsel gut tun. Mit meinen Schwerpunkten kann ich für den dafür erforderlichen frischen Wind sorgen. Ich sehe im Wegfall der absoluten