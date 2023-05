Schließung der Polizeiinspektion schlägt Wellen bis in das Parlament

Die Tage der Polizeiinspektion St. Georgen an der Gusen sind gezählt.

Eine neue Struktur soll es der Polizei im westlichen Bezirk Perg ermöglichen, mehr Präsenz auf der Straße zu zeigen und flexibler auf kurzfristige Notwendigkeiten reagieren zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Dienststellen Mauthausen und St. Georgen an der Gusen zusammengelegt werden – und zwar in einer neuen Inspektion mit Sitz in Mauthausen.