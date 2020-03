ROHRBACH-BERG. An den Rohrbacher Schulen sind Schüler und Lehrer via internet miteinander verbunden. Der Fernunterricht funktioniert gar nicht einmal so schlecht. Der Unterricht via Internet sei problemlos angelaufen, berichten die Schulen. Eine kleine Gruppe der BBS Rohrbach etwa hat sich schon vor gut einer Woche Gedanken darüber gemacht, wie man mit der Corona-Krise umgehen soll.