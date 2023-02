Rohrbacher In-Lokal schließt

In Rohrbachs Gastronomie steht die nächste Schließung an: Michael und Christa Bertlwieser wollen ihr Restaurant b34 schließen und verkaufen. Nicht etwa, dass das Lokal bei den Gästen nicht beliebt wäre. Dem Wirtepaar reicht es schlicht. Ob der Schicksalsschläge, die die beiden in den vergangenen Jahren zu verdauen hatten. kein Wunder. 2015 mit dem Pegasus-Sonderpreis für Tourismus und Gastronomie geadelt, lief bis zum 5. April 2019 eigentlich alles ganz gut.