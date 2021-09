Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in die Saison", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel. Sein Team hat in Liga und Landescup fünf Siege und ein Unentschieden geholt, ist also noch ungeschlagen. "Wir schauen von Spiel zu Spiel, und ich beurteile die Mannschaft nur aufgrund der Leistung, nicht nach Ergebnissen, die hat aber zum Großteil gepasst", so Eisschiel. Morgen in Marchtrenk (16 Uhr) soll eine weitere gute Leistung folgen. "Beim SC Marchtrenk ist es immer schwer.