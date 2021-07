KöNIGSWIESEN. Montana, Colorado oder Kentucky? Die Wegweiser auf der Stonehill Ranch in Haid bei Königswiesen beschreiben nicht die Himmelsrichtung zu den gleichnamigen US-Bundesstaaten, sondern den Zugang zu den hier angesiedelten Ferien-Blockhäusern. Neun an der Zahl sind es, die Margit Kern hier für ihre Urlaubsgäste betreut. Das sind überwiegend Gäste, die den Urlaub gemeinsam mit ihren Pferden verbringen, Ausritte unternehmen und abends Entspannung in unberührter Natur genießen.