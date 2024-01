Als Pioniere in der bäuerlichen Vermarktung von heimischem Rapsöl hatten es die Gründer von "Mühl4tel Öl" nicht immer einfach. Mittlerweile steht der Verein, der die Rapsernte von circa 100 Landwirten in einer eigenen Ölmühle zu Rapsöl und Eiweißfutter veredelt, aber auf einer gesunden Basis und darf optimistisch in die Zukunft schauen.