Jede Menge Pferdestärken und noch mehr Herz für einen guten Zweck waren am Mittwochabend in der Firmenhalle von "Firstkraft Nimmervoll – 2" versammelt. Drei Rallyeboliden, die in der kommenden Woche bei der Jännerrallye im Einsatz sein werden, konnten dabei aus nächster Nähe unter die Lupe genommen werden.