Um das stark steigende Paketvolumen auch in Zukunft bewältigen zu können, treibt die Österreichische Post den Ausbau ihrer Logistikinfrastruktur voran. Neben der Erhöhung der Sortierkapazität in den Logistikzentren braucht die stetig steigende Anzahl an Paketen auch moderne Postbasen, von denen aus die Sendungen zugestellt werden können. Gleich drei Postbasen wurden vorige Woche in Oberösterreich eröffnet: Altenfelden, Ebensee und Engelhartszell.