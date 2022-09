"Politik muss transparent und nachvollziehbar sein"

Dieses Wahlergebnis schaffte es bis in die ZiB 2: Mit 1000 zu 999 Stimmen wurde Roland Gaffl von der damals neu formierten Bürgerliste "fürKW" am 26. September 2021 zum Bürgermeister von Königswiesen gewählt. Dass er auf der Straße als "Herr Bürgermeister" angesprochen wird, fühle sich auch ein Jahr später mitunter sonderbar an, verrät Gaffl im Interview mit den OÖNachrichten.