Die Frage, ob zwei Grundstücke zwischen Feldaist und Bahnhof in ein Mischbaugebiet umgewandelt werden sollen, beschäftigt derzeit die Kefermarkter Gemeindepolitik. Mittels ÖVP-Mehrheit (16:9 Stimmen) wurde nun die Einleitung eines Umwidmungsverfahrens in dem betreffenden Gebiet in die Wege geleitet.