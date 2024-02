Perger Volleyballfest geht auch in der Relegation weiter

Einen Volleyball-Leckerbissen erlebten die Fans am Samstagabend in der Perger Bezirkssporthalle. Zum Auftakt der Relegation für die erste Damen Bundesliga behielten die Mühlviertel Volleys gegen Askö Purgstall (NÖ) mit 3:2 die Oberhand und setzten sich damit auf den zweiten Tabellenplatz. Als Zweite des Zweitliga-Grunddurchgangs bekam es das Team von Coach Lydia Trauner gleich in der ersten Relegationsrunde mit einem Erstliga-Team zu tun. Nach dem Verlust des