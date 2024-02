Perger "ÖBB-Storchenpaar" fühlt sich auch im zweiten Winter wohl

Bereits vor zwei Jahren hat sich ein Storchenpaar dazu entschlossen, einen ÖBB-Mast in Perg zu einem neuen Zuhause zu machen. Seither gelten die Störche als Internet-Stars. Im vergangenen Jahr haben sie sogar erfolgreich für Nachwuchs gesorgt. Auch diesen Winter verbringt das Vogelpaar wieder in der Wahlheimat Perg. Kein Wunder, haben doch die ÖBB besagten Funkmast "storchenfit" gemacht. Störche lieben freie Sicht und einen hohen Landeplatz für ihr Nest, der Mast bietet also ideale Bedingungen.