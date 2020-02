Eine Stunde lang war Martin Lehner gestern Vormittag mit dem Traktor von seinem Hof in St. Nikola an der Donau nach Perg unterwegs. Diesen Aufwand habe er gerne auf sich genommen, sagt Lehner, denn auch er ärgere sich zunehmend über die Preispolitik österreichischer Handelskonzerne. "Was momentan abläuft, ist eine ganz große Täuschung der Konsumenten.