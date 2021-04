Grünes Licht hat der Perger Gemeinderat für den Umbau des ehemaligen Kinogebäudes in der Linzer Straße gegeben. Wie berichtet, plant die Raiffeisenbank Perg hier ein innerstädtisches Einkaufs-, Büro- und Wohngebäude. Für den Obmann des Ausschusses für Raumplanung, Klaus Asanger (VP), ist das Bauvorhaben ein Gewinn für die Stadt: "Ein Projekt mit gemischter Nutzung ist ziemlich genau das, was wir in der Innenstadt haben möchten." Zumal – auf Druck der Gemeinde – eine Tiefgarage mit