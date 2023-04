Am kommenden Sonntag soll der neue Name für den Platz im Ortszentrum bekannt gegeben werden.

Der Kirchenplatz in Kefermarkt kommt nicht zur Ruhe. Konnte nach jahrelangem Ringen mit dem Bundesdenkmalamt endlich der Platz vor der Kirche, der seit gut 500 Jahren von der Bevölkerung so genannt wird, neu gestaltet werden, ist nun eine Diskussion um den Namen in Gang gekommen.