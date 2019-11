Gäste aus ganz Österreich nützen die Schwerpunkte in den Bereichen Vorsorge, Kur und Rehabilitation im Gesundheitsresort Vortuna in Bad Leonfelden bereits. Nun wird es auch bei der ambulanten Gesundheitsversorgung neue Angebote geben: Ab dem Jahresbeginn 2020 bietet das Mühlviertler Haus ein neues Therapie- und Ärztezentrum für die Region an.