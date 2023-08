Neuer Loxone Campus als Bekenntnis zum Standort

Jahrelang versuchte man im Oberen Mühlviertel, die "Arbeit zu den Menschen zu bringen". Das gelang in letzter Zeit immer besser. Jüngstes Beispiel ist der Loxone Campus in Kollerschlag. Die Büros sind bereits bezogen, Hotel und Restaurant befinden sich aktuell im Probebetrieb – in knapp zweijähriger Bauzeit ist in Kollerschlag der neue Loxone Campus entstanden. Martin Öller, CEO der Loxone Gruppe, und Rüdiger Keinberger, CEO der Loxone Electronics, gewährten Wirtschaftslandesrat Markus