Neuer Direktor an der HLW Freistadt

Nach beinahe einem Veirteljahrhundert als Direktor der HLW Freistadt wurde Josef Abfalter dieser Tage in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Unter seiner Leitung entwickelte sich die HLW von einer nahezu ausschließlichen Mädchenschule zu einer der führenden Schulen im Bezirk Freistadt mit vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten – zuletzt ergänzt um den Schwerpunkt Bionik und Biotechnologie.

Abfalters Nachfolger ist Jürgen Ehling. Der gebürtige Innviertler war zuletzt in Gallneukirchen an der Schule für Sozialbetreuungsberufe des Diakoniewerks als Lehrer tätig. An seine neue Aufgabe gehe er einerseits mit Begeisterung, andererseits mit großem Respekt heran, sagte Ehling bei seinem ersten Treffen mit dem Lehrkörper. „Unsere Ausbildung muss sowohl für die Jugendlichen interessant als auch am Arbeitsmarkt nachgefragt sein. Darauf zu achten, sehe ich als meine Aufgabe.“ Ein weiteres Anliegen ist ihm, den Geist einer katholischen Privatschule zu pflegen. „Damit meine ich vor allem die Pflege einer sozialen Kultur – im Klassenzimmer und darüber hinaus – sowie einer Feierkultur.“