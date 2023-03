Neue Zentrale für Retter

Die Verhandlungen rund um den Bau einer neuen Einsatzzentrale des Roten Kreuzes in Pregarten sind abgeschlossen. Der Gemeinderat hat den endgültigen Finanzierungsplan in Höhe von 3,36 Millionen Euro für die Rotkreuz-Ortsstelle beschlossen. Mit den Bauarbeiten an der B124-Auffahrt Grünbichl wird bereits dieser Tage begonnen. Die Übersiedlung der Mannschaft von der Tragweinerstraße an den neuen Standort soll im Herbst kommenden Jahres stattfinden können.